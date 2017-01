Agenda: Rodrigo Maia discute adesão do PSD à sua candidatura

O deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) almoça com parlamentares do PSD para discutir a adesão à sua candidatura de reeleição à presidência da Câmara. Veja os eventos desta segunda (23):

1. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, se encontra pela manhã, em São Paulo, com o sócio-diretor da Schwartsman & Associados Consultoria Econômica, Alexandre Schwartsman. À tarde, Goldfajn se reúne com o diretor da BBM Investimentos, Marcelo Mendes. Na sequência, com o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Murilo Portugal, e diretores da instituição; e, em seguida, com Marc Emmanuel Rennert e Eike Berner, do Deutsche Bundesbank.

2. Agentes penitenciários do Rio de Janeiro fazem reunião para discutir os rumos da paralisação.