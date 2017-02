Agenda: Rodrigo Maia palestra para clientes BTG Pactual

O Presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), faz palestra para clientes do Banco BTG Pactual. Veja os eventos desta quinta (23):

1. O Presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, participa de almoço com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, no gabinete do Ministério da Fazenda, em São Paulo.

2. O Presidente do TSE, Gilmar Mendes, recebe o ministro das Relações Exteriores, José Serra, e o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do DF, Romeu Neiva Gonzaga, para colocar em prática o sistema on-line TítuloNet para o exterior.

3. O Tesouro Nacional divulga, às 14h30, o resultado primário das contas do governo central (Tesouro, Banco Central e Previdência) de janeiro.

4. Reunião do Conselho Monetário Nacional.

5. Fiesp recebe Paulo Rogério Caffarelli, presidente do Banco do Brasil.

6. IBGE divulga Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral (Pnad) do 4º trimestre.

7. A Vale divulga o balanço financeiro referente ao quarto trimestre de 2016.

8. Divulgação do IGP-M de fevereiro.

9. Receita Federal disponibiliza o programa para declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física.