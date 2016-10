Personagem da semana: Rodrigo Rollemberg – ajuste de contas no DF

O personagem da semana é o atual governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB-DF). Hoje, em pronunciamento no Palácio do Buriti, informou que os servidores não receberão o reajuste prometido. A medida era parte de um escalonamento de valores aprovados ainda na gestão de Agnelo Queiroz (PT-DF) e parcelados pela gestão atual.

Apesar das medidas de austeridade que, desde 2015, incluíram cortes de secretarias, redução de cargos comissionados, aumento de impostos e reajuste nas tarifas de ônibus e do Metrô, o governo do DF completa já dois anos sob restrições por descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com isso Rodrigo Rollemberg enfrenta repetidas greves e problemas com muitos sindicatos de classe. No entanto, o governador defende a necessidade de suspensão dos reajustes.

“Eu não vou quebrar Brasília, não vou ficar conhecido como o governador que quebrou Brasília. Quero ser conhecido como o governador que equilibrou as contas da cidade”. – disse Rollemberg em seu pronunciamento.

Facebook

O perfil do governador funciona como um importante canal de divulgação das ações de sua gestão.

Hoje foi divulgado o pronunciamento acerca do reajuste.

Twitter

No perfil do microblog também aparece a divulgação da agenda de Rollemberg, além de notas oficiais e divulgação de ações.

Ontem com a equipe de Governança para discutir a situação financeira do DF https://t.co/wwFsOEHjbl pic.twitter.com/YIAnCTvVgP — Rodrigo Rollemberg (@RollembergPSB) 10 de outubro de 2016

Hoje de manhã inauguramos a sede do Creas de Samambaia e vistoriamos obras importantes p/ a comunidade. https://t.co/9r6agKbWdm — Rodrigo Rollemberg (@RollembergPSB) 29 de setembro de 2016 Foi uma honra receber os atletas paralímpicos nesta quinta-feira no Palácio do Buriti.https://t.co/wLbadl3RFj — Rodrigo Rollemberg (@RollembergPSB) 29 de setembro de 2016 Instagram Na galeria de fotos do Instagram do governador é possível observar um apanhado de imagens com ações do seu governo e eventos com a presença de Rollemberg.