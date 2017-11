Senador Romero Jucá, presidente do PMDB e líder do governo no Senado deu um ultimato ao PSDB que novamente ameaça desembarcar do governo de Michel Temer. Segundo o senador cabe ao PMDB e à nova liderança do partido, que será eleita em dezembro próximo, decidir que papel deseja cumprir frente o legado econômico do governo Temer e que caso uma aliança não seja possível o PMDB pode lançar um candidato próprio à presidência.

— Todos os partidos da base vão defender? Isso o PSDB é que vai ter que decidir. Se não tiver ninguém para fazer essa defesa, o PMDB não vai ficar órfão da defesa desse legado. O PMDB vai lançar um candidato a Presidente da República para fazer a defesa desse legado. O Presidente Michel Temer fez mágica, fez muito mais do que Mister M e David Copperfield juntos — disse Jucá.

Jucá dá ultimato ao PSDB e diz que Temer fez mais mágica que Mister M e Copperfield. https://t.co/iVnsswotGQ pic.twitter.com/1U4u6qCcQL — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) 14 de novembro de 2017

Familiares de Aécio serão julgados pelo STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que Andréa Neves, irmã do senador Aécio Neves, Frederico Pacheco, primo dele, e Mendherson Lima, assessor parlamentar do senador Zezé Perrella serão processados junto com o senador do PSDB. A decisão atende um recurso da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra a decisão de desmembramento da denúncia e envio dos que não tem foro privilegiado à instancias inferiores. O ministro Luís Roberto Barroso, um dos que divergiram do relator, ministro Marco Aurélio, caracterizou a situação como uma exceção pois apesar dos três acusados não terem foro privilegiado, a acusação, os fatos e os agentes em questão são indissociáveis neste ponto da investigação.

STF vai julgar familiares de Aécio junto com tucano https://t.co/IyFuLAr0xj — Folha de S.Paulo (@folha) 14 de novembro de 2017

Com informações do Globo e Folha.