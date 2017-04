João Santana e Mônica Moura depõem no TRE

Os ex-marqueteiros do PT João Santana e Mônica Moura, delatores da Lava Jato, vão depor no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, em Salvador, a pedido do ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral, relator da ação que pede a cassação da chapa presidencial de Dilma e Temer.

Veja outros eventos desta segunda-feira:

1. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o secretário de Previdência Complementar da Fazenda, Marcelo Caetano, e o secretário de Acompanhamento Econômico da Fazenda, Mansueto Almeida, participam de palestra sobre a Reforma da Previdência promovida pelo jornal Valor, em São Paulo.

2. Deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), relator da reforma trabalhista, debate o projeto na Câmara Americana de Comércio, em São Paulo.

3. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes participa de almoço-debate do Lide, em São Paulo.

4. O Banco Central divulga o IBC-Br (prévia do PIB) de fevereiro.