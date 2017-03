O Seminário Eleições, organizado pela Presença Online, Arko Advice e Correio Braziliense, chega a sua 2ª edição desenhando o cenário das campanhas para o ano de 2018.

O evento é focado em profissionais e público interessado no cenário político e eleitoral do país. Neste ano, as sessões irão explorar os desdobramentos da Reforma Eleitoral de 2015, ampliando o debate dos principais temas acerca do universo político-eleitoral: legislação, pesquisas, comunicação, marketing digital, financiamento, cenário político, além de influências externas.

“O Seminário Eleições tem a característica de elaborar as tendências do cenário político-eleitoral dos próximos anos. É um conteúdo essencial para os profissionais de comunicação e marketing que atuam na área e também para o próprio político e seus assessores”, afirma Marcelo Vitorino, estrategista de comunicação digital política, um dos palestrantes do evento.

A inscrição é gratuita e deve ser realizada pelo site, pois as vagas são limitadas. Os convidados desta edição são referências no campo político brasileiro e internacional. Os temas variam do cenário pós-Operação Lava-Jato até as eleições presidenciais em 2018, passando pela política internacional, após a vitória de Donald Trump, e também a influência da mídia.

A programação completa do evento, que acontece no dia 15 de Março, das 9h30 às 13h, no Auditório Nereu Ramos (em Brasília), também está disponível no site do evento.