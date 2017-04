Sérgio Cabral vai à Curitiba depor na Lava-Jato

O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral e sua mulher, Adriana Ancelmo, devem viajar a Curitiba hoje para prestar depoimento ao juiz Sérgio Moro. Outros eventos desta quinta-feira são:

1. A Comissão de Agricultura da Câmara realiza audiência pública para debater os impactos da Reforma da Previdência na agricultura familiar e na produção de alimentos. Foram convidados o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano, entre outros.

2. O Tribunal Superior Eleitoral julga as contas do PT de 2011. A assessoria técnica do Tribunal recomendou a rejeição das contas do PT referentes ao exercício de 2011 e o ressarcimento aos cofres públicos de R$ 7,3 milhões por supostas irregularidades no uso de verbas do Fundo Partidário

3. Veiculação do programa partidário do PDT, em cadeia de rádio e TV, com duração de dez minutos.

4. O Tesouro Nacional divulga o resultado das contas do Governo Central em março.

5. Divulgação do IGP-M de abril.