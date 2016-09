Sociedade, política e reformas

Desde 2013, o Brasil vive um processo de mudança na forma como a sociedade participa do debate político. As manifestações de 2013 mostraram um potencial represado de insatisfação que ultrapassava a agenda do aumento das passagens de ônibus. Os estratos mais informados queriam mais e melhor das autoridades.

No processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, novamente as ruas fizeram a diferença e colocaram o governo no corner. Sem as ruas, Dilma jamais teria sofrido o impeachment, mesmo que todos os motivos para isso existissem de forma multiplicada. Com as manifestações contra o governo, a base política simplesmente derreteu.

Na cassação do ex-deputado e ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, novamente a força da opinião pública se fez presente. Mesmo tendo uma base de aliados significativa, Cunha foi abandonado à própria sorte por conta da pressão da sociedade.

Para fazer as reformas estruturais, o governo precisará da opinião pública. Daí a questão das reformas estruturais do país necessitar de ampla comunicação. Entendendo as razões de se reformar a estrutura dos gastos públicos e a previdência, a população as apoiará e o Congresso não deixará de aprová-las. Sem o apoio da opinião pública pouco irá acontecer.

O governo Temer pode ser a última chance para os políticos tradicionais se manterem no jogo com chances em 2018. Sob pena de serem arrasados nas próximas eleições.

A política tenderá a ser mais clara e transparente. Onde a verdade dos fatos deve ser colocada diretamente. Não caberá subterfúgios para proteger arranjos políticos duvidosos. A sociedade mudou e a política terá que mudar também.

Portanto, além do engajamento nas reformas de natureza fiscal, o governo deve mover sua base política para a reforma do sistema partidário e eleitoral. Uma eventual decepção poderá ser fatal para os políticos tradicionais.

Publicado na Isto É em 23/09/2016.