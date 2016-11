O Supremo Tribunal Federal julga denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), acusado pelo Ministério Público de ter tido as despesas de uma filha com a jornalista Mônica Veloso bancadas por uma empreiteira. Veja os principais eventos desta quinta (01):

1. O Senado promove sessão de debate sobre o projeto de abuso de autoridade, com a presença do juiz Sérgio Moro e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público.

2. A Comissão Especial sobre a Reforma Política (Câmara) realiza audiência pública com os professores Jairo Nicolau, Andréa Marcondes de Freitas e Flavio Eduardo Wanderley Britto.

4. O ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Filho, participa, até o dia 8/12, de reuniões no Irã e Índia.

5. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, reúne-se com o diretor executivo do FMI e ex-presidente do BC, Alexandre Tombini. À tarde, encontra-se com Grace Maria Fernandes Mendonça, advogada-geral da União, no edifício-sede da AGU.

6. Secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, e o diretor executivo de Produtos e Clientes da BM&FBovespa, Juca Andrade, concedem entrevista coletiva à imprensa para apresentar a segunda onda de melhorias do Programa Tesouro Direto.

7. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços divulga a balança comercial de novembro.

8. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga os indicadores industriais de novembro.