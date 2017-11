STF discute a restrição do foro privilegiado

Supremo Tribunal Federal discute e vota hoje qual deve ser o entendimento da côrte com relação ao foro privilegiado. O relatório do ministro Luís Roberto Barroso propões que somente crimes cometidos no cargo e em função dele sejam apreciados pela suprema côrte. Até o momento a votação está em 6 x 1. Votaram a favor da restrição proposta pelo relator, ministro Luís Roberto Barroso: Marco Aurélio, Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux e a presidente do tribunal, Cármen Lúcia. O voto parcialmente divergente foi do ministro Alexandre Moraes que qualquer todo crime penal de beneficiados com o Foro devam ser levados diretamente para a última instância.

Anthony Garotinho: delator aponta quem era o líder da operação

Katia Abreu será expulsa do PMDB

Colegiado do PMDB decidiu por unanimidade proceder com a desfiliação da senadora Kátia Abreu pela constante divergência e postura crítica quanto ao governo do presidente Michel Temer. Além disso a senadora deixou de seguir a orientação do partido em diversas votações.

