O presidente Michel Temer e o rei Carlos XVI Gustavo e a rainha Silvia, da Suécia, participam de reunião do Fórum de Líderes Empresariais Brasil Suécia , em São Paulo.

Os principais eventos desta segunda-feira são os seguintes:

1. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado discute projeto sobre abuso de autoridade. Foram convidados o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot e o ex-presidente do STF Ayres Brito, entre outros.

2. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, participa, em São Paulo, do 2º Encontro Ouvidoria de Bancos: Aprimorando o Relacionamento com Clientes. O evento é promovido pelo Banco Central e pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

3. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços divulga o resultado da balança comercial em março.

4. O Banco Central divulga o Relatório de Estabilidade Financeira referente ao segundo semestre de 2016.

5. O Conselho de Comunicação Social do Congresso realiza audiência pública, às 9h, para debater a arrecadação e utilização do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust); do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel) e de contribuições de fomento da radiodifusão pública e do audiovisual. Foram convidados o presidente do TCU, ministro Raimundo Carreiro, e o superintendente da Agência Nacional de Telecomunicações, Carlos Manuel Baigorri, entre outros.

6. O Conselho de Comunicação Social do Congresso debate, às 14h, os relatórios Publicidade e Propaganda Governamental; Restrições em Publicidade e Propaganda; e projetos de lei relacionados a publicidade e saúde.

7. Começa a valer hoje a regra do Conselho Monetário Nacional que limita o uso do rotativo do cartão de crédito após 30 dias. A partir de agora, o consumidor que entrar nessa modalidade será migrado automaticamente pelo banco para a linha de crédito pessoal (com juros menores) no próximo fechamento da fatura.