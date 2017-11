Aécio destitui Tasso da presidência do PSDB

Afastado da presidência do PSDB, Aécio Neves retorna e destitui Tasso Jereissatti que ocupava o posto interinamente. Em nota o mineiro agradece a substituição e justifica a condução Alberto Goldman, vice presidente da sigla, para garantir a isonomia na disputa pela presidência do partido que ocorrerá no próximo mês de dezembro. Jereissatti oficializou a sua candidatura ontem e deve disputar com Marcone Perillo, que é apoiado por Aécio Neves.

Projeto Avançar

Governo lança o Projeto Avançar, um plano para investir em 2018, um total de R$ 130,97 bilhões nas áreas de energia, infraestrutura, defesa, habitação, mobilidade urbana, saneamento e petróleo e gás. O recursos serão destinados a mais de 7 mil projetos e alguns deles já em andamento e já previstos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), vitrine dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff.

Votação da Previdência

Presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, diz que a tramitação da previdência ainda será difícil mesmo com a versão enxuta enviada pelo Planalto. Maia disse ainda que, “uma derrota no plenário vai ser uma sinalização muito ruim para a sociedade”, sinalizando que só pautará a reforma quando o cenário for mais favorável.

