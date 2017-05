Tasso Jereissati – mudança de rumo no PSDB?

A escolha de Tasso Jereissati para ocupar a presidência do PSDB, no lugar do senador afastado Aécio Neves, sinaliza uma mudança no centro de poder do partido. Aécio, representante do diretório mineiro, procurou emplacar o nome de Carlos Sampaio mas foi vencido por lideranças mais conservadoras e que apoiam, por exemplo, Geraldo Alckmin do diretório paulista.

Tasso Jereissati não é um nome novo na política, iniciou sua carreira política em 1986 como governador do Ceará pelo PMDB. Teve ainda mais dois mandatos como governador do estado pelo PSDB. Está no seu segundo mandato como senador e já presidiu o partido tucano duas vezes.

Tem sido cotado como um dos nomes possíveis para ocupar a presidência caso o presidente Michel Temer venha a ser afastado.

Facebook

No facebook o senador publica fotos e videos de sua atuação no plenário e nas comissões. Por ocasião da crise deflagrada pela delação da JBS, Tasso deu a seguinte declaração:



Twitter

No twitter o senador divulga mensagens de eventos e datas comemorativas como o aniversário de Padre Cícero.

Um autêntico líder, Padre Cícero trabalhou para mudar a vida do povo cearense e influencia, até hoje,o modo de pensar do Nordeste brasileiro pic.twitter.com/srwM3ghh5i — Tasso Jereissati (@tassocomvoce) March 24, 2017

Instagram

No perfil de Jereissati é possível ver registro do seu trabalho no senado com destaque para a presidência da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), onde está sendo analisada a Reforma Trabalhista.

Sabia que você pode acompanhar da sua casa, ao vivo, a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado? Basta acessar www.youtube.com/tvsenado Uma publicação compartilhada por Tasso Jereissati (@tassocomvoce) em Mai 2, 2017 às 7:24 PDT

Site

No site oficial, Tasso Jereissati reúne todas as informações sobre biografia, propostas e notícias de sua trajetória política. Nas presidência da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado tem defendido a Reforma Trabalhista.