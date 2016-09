Agenda Política Brasileira: Temer abre 8° Exame Fórum

Michel Temer participa de abertura do 8º Exame Fórum (8h), em São Paulo. Henrique Meirelles participa da sessão de encerramento (17h). Também participam do evento: o presidente da Petrobras, Pedro Parente; o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto de Almeida; o secretário do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Moreira Franco; e a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques. Veja outros eventos desta sexta (30):

1. Banco Central divulga o resultado das contas do setor público consolidado em agosto.

2. O IBGE divulga o resultado da PNAD Contínua, com a taxa de desemprego no trimestre encerrado em agosto.