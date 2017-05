Temer tem reunião com presidentes de operadoras aeroportuárias

Os principais eventos desta segunda-feira são os seguintes:

1. O presidente Michel Temer participa de jantar, em São Paulo, por ocasião do Fórum de Investimentos Brasil 2017.

2. Michel Temer se reúne com Maurício Quintella (Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil), Moreira Franco (Ministro da Secretaria-Geral da Presidência); José Ricardo Botelho, Diretor-Presidente da Anac e Presidentes das operadoras aeroportuárias vencedoras do leilão de concessão dos aeroportos de Fortaleza/CE, Salvador/BA, Florianópolis/SC e Porto Alegre/RS.

3. O ex-presidente Lula participa do encerramento do seminário “Estado de direito ou estado de exceção?”, promovido pela Fundação Perseu Abramo, em Brasília. Na abertura do evento, às 9h30, estarão a líder do PT no Senado, Gleisi Hoffmann, e o líder do partido na Câmara, Carlos Zarattini.