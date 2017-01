Agenda: Temer e Alckmin liberam verba para safra agrícola

Michel Temer e governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, participam de anúncio da liberação de R$ 12 bilhões para o pré-custeio da safra agrícola 2017/2018. Veja os eventos desta quinta (19):

1. Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG), se reúnem no Palácio dos Bandeirantes.

2. Encontro no Ministério da Justiça discute a regulamentação dos distratos nas transações do setor imobiliário.

3. O Governo de São Paulo apresenta projetos estaduais de concessões e parcerias público-privadas para potenciais investidores em evento promovido pela Câmara Espanhola de Comércio do Brasil.

4. Executiva do PT se reúne com o ex-presidente Lula para decidir quem apoiar na eleição para a presidência da Câmara.

5. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, participa do Informal Gathering of World Economic Leaders (IGWEL), em Davos, que conta com a presença de ministros da Fazenda e presidentes de bancos centrais do G-20. Antes de voltar ao Brasil, ele deve participar, junto com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, de entrevista coletiva para a imprensa brasileira.

6. O Presidente do TJRJ, Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, se reúne com representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, OAB e Secretaria de Administração Penitenciária para tratar da crise do sistema prisional.

7. O IBGE divulga o IPCA-15 de janeiro.

8. A Confederação Nacional da Indústria divulga Estudo Competitividade Brasil 2016.

9. A Fiesp divulga Índice de Nível de Emprego em dezembro.