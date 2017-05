De presidente interino a efetivo Michel Temer completa hoje (12) um ano no Palácio do Planalto. Logo na largada o car;ater formal de seus pronunciamentos gerou um certo estranhamento com o uso de estruturas rebuscadas como a mesóclise (que gerou uma infinidade de críticas e memes na internet). Pouco a pouco, a retórica de Temer foi sendo suavizada. No entanto, as crises, quedas de ministros, protestos e a delação da Odebrecht, fizeram o presidente endurecer o tom ou as vezes simplesmente ignorar os fatos.

O BPB fez uma seleção de frases emblemáticas, veja:

“O povo precisa colaborar e aplaudir as medidas que venhamos a tomar.” (Discurso de posse como interino – 12/05/2016)

“Vou insistir nesse discurso. Na verdade, são pequenos grupos, parece que são grupos mínimos, né? Não são movimentos populares de muito peso. Não tenho numericamente, mas são 40, 50, 100 pessoas, nada mais do que isso.” (Minimizando protestos contra o impeachment, que reuniram milhares de pessoas em 25 estados e DF, durante a viagem de Temer à China para a cúpula do G20)

“Enquanto interinos nós todos agimos como se fôssemos titulares efetivos. Mas, evidentemente, que a interinidade sempre deixava uma certa preocupação do tipo, até onde podemos ir, até onde não devemos ir”. (Discurso durante abertura da Reunião Ministerial – 31/08/2016)

“Discussões inúteis. O que importa é que a água chegou lá. (…) Ao invés de discutir que a água chegou lá, discute quem é o pai. O Lula fez o trabalho dele, sem dúvida alguma, como fez a ex-presidente Dilma (…) Quem quiser ter a paternidade, que tenha. Eu não invoquei a paternidade, eu invoquei a paternidade de quem realmente a merece, que é o povo.” (Inauguração do eixo leste da transposição das águas do São Francisco – 10/03/2017)

“Na economia também a mulher tem grande participação. Ninguém mais é capaz de indicar os desajustes de preços no supermercado do que a mulher.” (Declarações durante evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher – 08/03/2017)

“Eu não pratico atos populistas. Eu faço distinção entre populismo e popularidade. Quando pratica atos populistas, são aquelas que agradam de imediato o povo, mas que são meio irresponsáveis, porque geram prejuízo posterior muito grande. A popularidade, não. A popularidade depende do que você faz hoje para ser reconhecido amanhã.” (Em entrevista à Roberto D’Ávila na Globo News sobre queda na popularidade)

“Quem reclama é na verdade quem ganha muito mais, muito acima desses tetos. Quem tem aposentadoria precoce, quem tem antes da Previdência geral”. (Sobre protestos contra a reforma da previdência em reunião no Palácio do Planalto com Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social – 07/03/2017)

“Eu não abro mão da popularidade. Dizem que há impopularidade. Isso me incomoda? Não, digamos assim, é desagradável, mas não me incomoda para governar.” (Café da manhã com jornalistas – 22/12/2016)

“Não tenho pensado nisso (em renunciar). (…) Havendo uma decisão do TSE por cassar a chapa, haverá recursos e mais recursos.” (Café da manhã com jornalistas – 22/12/2016)

“Não importa se é ponte ou pinguela. Importa atravessá-la.” (Resposta a FHC que comparou o presidente com uma pinguela) (café da manhã com jornalistas – 22/12/2016)

“O Judiciário, o Executivo, o Legislativo e o brasileiro é naturalmente um povo otimista, um povo que não tem pessimismo em nenhum instante. Por isso é que nós dizemos: aconteça o que acontecer, haja protestos, não haja protestos, o Brasil continua e continuará a trabalhar”. (Evento em São Paulo, dois dias depois da greve geral de 28 de março convocada pelas centrais sindicais – 30/04/2017) “Jamais colocaria a minha biografia em risco. O verdadeiro homem público tem que estar à altura de seus desafios, que envolve bons momentos e momentos de profundo desconforto”. (Pronunciamento sobre delação de Mario Faria, ex executivo da Odebrecht – 13/04/2017) “Olha, acho que devo ter errado. Mas confesso, vai parecer pretensioso, eu não consigo detectar onde errei.” – Michel Temer sobre seu primeiro ano como Presidente da República