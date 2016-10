O presidente Michel Temer apresenta proposta de Reforma da Previdência para centrais sindicais e empresários. Veja os principais eventos desta terça (5):

1. A Câmara pode votar projeto que muda a lei da repatriação de bens de brasileiros não declarados no exterior e projeto de lei que acaba com a obrigatoriedade de a Petrobras participar com 30% nos leilões do pré-sal.

2. A Comissão Especial que discute a PEC dos Gastos realiza audiência pública, às 11h, com Osmar Terra, Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Marcelo Caetano, Secretário de Previdência, e Paulo Rabello de Castro, Presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Em seguida, o deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), deve apresentar seu parecer.

4. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, participa de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Em seguida, viaja para os Estados Unidos, onde terá, até o próximo dia 9, reuniões com investidores, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial.

5. A Comissão de Infraestrutura do Senado sabatina Juarez Martinho Quadros do Nascimento, indicado para a presidência da Anatel.

6. O IBGE divulga o resultado da produção industrial de agosto.

7. CNI/Ibope divulga pesquisa sobre avaliação do governo do presidente Michel Temer.

8. FMI divulga previsões para o PIB da economia mundial e dos principais países, incluindo o Brasil.