Agenda Política Brasileira: Temer chega à Índia

O Presidente Michel Temer chega à Índia, onde participará do 8º encontro dos BRICS. Veja os principais eventos desta sexta (14):

1. Auditores fiscais da Receita Federal fazem assembleia geral e podem entrar em greve a partir da próxima terça-feira. Eles estão insatisfeitos com os rumos do projeto de lei que tramita na Câmara sobre a carreira tributária e aduaneira, e que cria o pagamento de um bônus de produtividade para os auditores.

2. O diretor de Administração do Banco Central, Luiz Edson Feltrim, participa à tarde, da 7ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Casa da Moeda. À noite, vai à comemoração dos 36 anos da Fundação Banco do Brasil de Previdência Privada (Centrus).

4. A Confederação Nacional da Indústria divulga Informe Conjuntural do 3º trimestre.