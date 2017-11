Temer fará pronunciamento sobre Reforma Trabalhista

A reforma Trabalhista entra em vigor amanhã e o presidente Michel Temer planeja lançar hoje, às 22h, um pronunciamento sobre as novas regras da CLT. Temer quer encorajar empresários a contratar pela nova legislação, impulsionados pela proximidade do fim de ano, época de contratações temporárias devido ao aumento das compras. A expectativa do governo é que, dentro de seis a oito semanas, haverá uma resposta positiva da economia.

Fitch mantém nota do Brasil

A notícia de que a agência de classificação de risco Fitch manteve a nota do Brasil, ainda dois níveis abaixo do nível de investimento. A lenta reação da economia e incerteza quanto à aprovação das reformas ainda afastam o investidor externo.

Segovia: “corrupção nesse país é sistêmica”

Novo diretor-geral da Polícia Federal (PF), o delegado Fernando Segóvia, disse que a corrupção no Brasil é sistêmica e que irá ampliar as operações de combate, inclusive a Lava-Jato. Apoiado por líderes do PSDB e PMDB, o escolhido de Temer não era o eleito dos delegados e demais servidores da PF, que apresentou uma lista tríplice com nomes dos favoritos da corporação. Fará ainda mudanças em cargos estratégicos e classifica as mudanças na equipe como “naturais”.

Com informações da Folha, Globo News e Estadão.