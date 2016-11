Clipping: Michel Temer decide que Geddel fica

O palácio do planalto, ministros e a base aliada fecharam com o ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima. Apoiadores classificam o “episódio de Salvador” como algo menor e destacam que a agenda do governo tem pautas mais importantes para o desenvolvimento do país. O porta voz oficial declarou que o presidente Michel Temer manteve o articulador do governo no cargo. A pedido do próprio Geddel, o conselheiro Silveira retirou o pedido de vistas e a Comissão de Ética abriu o processo que investigará o caso. A tentativa é de que tudo se resolva rapidamente, começando com um pedido de desculpas sobre o que teria sido uma ação informal do ministro e não tráfico de influência, como acusou o ex-ministro da Cultura Marcelo Calero. (O Globo)

Propostas contra a corrupção sob ameaça

Continua a polêmica ao redor das 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público à Câmara dos Deputados. O parecer do relator, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), deve ser votado nesta terça (22), mas pode sofrer uma manobra para aprovar uma ampla e explícita anistia a alvos da Lava Jato. A estratégia está em votar o pacote no plenário de forma “simbólica”, sem votação nominal e fazê-lo no final da sessão quando seja impossível o pedido de verificação. Dessa maneira seria aprovada a anistia sem desgaste dos nomes vinculados à votação ou à investigação. Manobra semelhante foi frustrada em Setembro.

A votação do parecer já foi adiada uma vez por obstrução dos parlamentares contrários ao texto proposto. O Relator do projeto na comissão especial está empenhado em ser o mais fiel possível à proposta do MP e por isso tem sido criticado por colegas parlamentares, por não estar vendo o quadro de maneira mais ampla e pesando os prós e contras de tornar as regras tão severas contra os próprios parlamentares. (Folha)

Orçamento de 2017 terá acréscimo de R$ 9 bi

O Congresso Nacional até poderá rever os parâmetros do relatório antes da votação do Orçamento. Caso a PEC 55 seja promulgada antes do final do ano, a desvinculação de receitas e mudanças nas regras do Teto dos gastos públicos pode mudar esse cenário. (Estadão)