Temer se reúne com ministro da Defesa

O presidente Michel Temer se reúne com o ministro da Defesa, Raul Jungmann.

Outros eventos desta sexta-feira são os seguinte:

1. O Presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, faz palestra em evento fechado do Banco Santander. Em seguida, participa de reunião com membros da diretoria do Fundo Garantidor de Crédito (FGC)

2. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga a Sondagem Industrial.

3. O Banco Central divulga o Boletim Regional, documento trimestral com análise sobre uma série de indicadores econômicos das diversas regiões brasileiras, com ênfase no Nordeste