Temer se reúne com deputados federais

Destaques da agenda do dia

1. O presidente Michel Temer tem nove reuniões com deputados federais ao longo do dia. Também recebe o presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro (10h), Marcos Pereira, Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (11h30), e o governador de Tocantins, Marcelo Miranda (17h30).

2. O Congresso Nacional e tribunais superiores retomam suas atividades.

3. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, e o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, se reúnem, durante café da manhã, com grupo de parlamentares para discutir a MP 77, que trata da Taxa de Longo Prazo (TLP).

Outros eventos

4. Partidos de oposição na Câmara se reúnem em Brasília para definir sua atuação na votação da denúncia contra o presidente Michel Temer.

5. O Banco Central divulga a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom).

6. O Estado do Rio de Janeiro e a União podem assinar acordo de Recuperação Fiscal do estado.

7. Empresários da construção civil, membros do governo federal e representantes de consumidores terão um novo encontro nesta terça-feira pela manhã, em Brasília, para discutir a criação de regras para o cancelamento dos contratos de compra e venda de imóveis na planta (distratos).

8. O Presidente da Petrobrás, Pedro Parente, participa da palestra Energia em Foco – Estratégia e Desafios para o Futuro, na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro.

9. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços divulga o resultado da balança comercial em julho.

10. O Supremo Tribunal Federal julga repercussão geral sobre o aumento da Cofins de 3% para 7,6% por meio de medida provisória. Havendo maioria de votos, a decisão terá que ser seguida por todos os tribunais.

11. IBGE divulga produção industrial de junho.