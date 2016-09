Agenda Política Brasileira: Temer discursa na Assembleia da ONU

O presidente Michel Temer faz discurso de abertura na 71ª Assembleia da ONU. Veja os principais eventos desta terça (20):

1. A Petrobras divulga o Plano de Negócios e Gestão para o período de 2017 e 2018.

2. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado pode votar Proposta de Emenda à Constituição (PEC nº 62/2015) que acaba com a vinculação automática dos salários recebidos por agentes públicos (como servidores, parlamentares e ministros de tribunais superiores) à remuneração de ministros do Supremo Tribunal Federal.

4. Secretário de Acompanhamento Econômico do ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, e o assessor especial do Ministério da Fazenda, Marcos Mendes, têm reunião com deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS) sobre PEC do teto de gastos.

5. Presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, profere palestra promovida pelo Banco Central da República Argentina, em Buenos Aires.

6. O Secretário do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Moreira Franco, tem encontro com investidores convidados pelo Goldman Sachs.

7. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga o Índice de Confiança do Empresário Industrial.