O presidente Michel Temer discute, em Brasília, Pacto Nacional pela Segurança Pública, com propostas que deverão ser encaminhadas para o Congresso relacionadas ao tema, com os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara, Rodrigo Maia. Veja os principais eventos desta sexta-feira (28):

1. O Secretário do PPI do governo federal, Moreira Franco, participa de evento “Infraestrutura Fluminense – Desafios e Oportunidades”.

2. Ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, Torquato Jardim, participa de audiência pública na OAB SP sobre regulamentação do lobby.

4. TV Globo promove debate entre candidatos a prefeito que disputam o segundo turno.

5. A Agência Nacional de Energia Elétrica faz leilão de 24 projetos de transmissão de energia.

6. Divulgação do IGP-M de outubro.

7. A Confederação Nacional do Comércio divulga o Índice de Confiança do Empresário do Comércio de outubro.

8. A Confederação Nacional da Indústria divulga o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor de outubro.