Temer: “Embraer não será vendida”

A notícia que agitou as bolsas hoje no Brasil foi a confirmação de conversas entre a Boeing e a Embraer para uma combinação de negócios fez as ações da gigante brasileira subir 39%. O New York Times anunciou o interesse da Boeing em adquirir a empresa brasileira criando uma repercussão que fez com que o Planalto se manifestasse.

“No meu governo a Embraer jamais será vendida” – disse o presidente Michel Temer.

O governo foi pego de surpresa, no entanto especialistas da área militar já haviam percebido uma movimentação de lobistas e executivos americanos. A Boeing negocia uma associação já que sabe que o governo brasileiro não autorizaria a venda em função da posição estratégica da empresa, colaboração da Embraer com as Forças Armadas e uma Golden Share que dá poder de veto para o Planalto.

Bolsonaro não vai para o PSL

PSL rechaça novamente a possibilidade do deputado Jair Bolsonaro sair candidato pela legenda. O presidente do partido, o deputado federal Luciano Bivar, teve uma reunião sobre o assunto a pedido de Bolsonaro. Em nota oficial a Executiva Nacional do PSL diz que o pré-candidato não representa as ideias do partido:

“Não procedem, de forma alguma, as notícias de que o deputado federal Jair Bolsonaro possa se filiar ao PSL. O projeto político de Jair Bolsonaro é absolutamente incompatível com os ideais do LIVRES e o profundo processo de renovação política com o qual o PSL está inteiramente comprometido”, disse.

Moro diz a Segovia que investigações da Lava-Jato não estão concluídas

O Juiz Federal Sérgio Moro recebeu, em Curitiba, o delegado Fernando Segovia, novo chefe da Polícia Federal. O delegado garantiu fortalecimento do combate à corrupção e ampliação do efetivo contra o crime organizado, por sua vez o magistrado da Lava-Jato, ressalvou que ‘investigações importantes’ ainda precisam ser concluídas e que a equipe de policiais em Curitiba precisa ser significativamente ampliada.

Com informações do Estadão e Folha.