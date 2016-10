Agenda Política Brasileira: Temer encontra Macri

O presidente Michel Temer almoça com o presidente da Argentina, Mauricio Macri, e depois segue para o Paraguai, para uma reunião com o presidente Horácio Cartes. Veja os principais eventos desta segunda (3):

1. Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira, se reúnem com o relator da PEC do teto dos gastos, Darcísio Perondi.

2. A Comissão Mista sobre a MP 735/16 (*setor elétrico*) pode votar o parecer do relator, deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA).

4. A Câmara pode votar projeto de lei que acaba com a obrigatoriedade de a Petrobras participar com 30% nos leilões do pré-sal.

5. O Ministério da Transparência realiza, em Brasília, nesta segunda e terça-feira, audiências públicas sobre as propostas de regulamentação do lobby.