Michel Temer se reúne com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Veja os principais eventos desta segunda (17):

1. Os governadores Geraldo Alckmin (São Paulo), Marconi Perillo (Goiás), Renan Filho (Alagoas), Beto Richa (Paraná), Paulo Câmara (Pernambuco), Pedro Taques (Mato Grosso) e Reinaldo Azambuja Silva (Mato Grosso Sul) participam de evento em São Paulo.

2. Presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a ministra Cármen Lúcia participa da abertura da segunda reunião preparatória para o 10º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Ela também será a entrevistada pelo programa Roda Viva.

4. A Comissão Especial sobre o Novo Regime Fiscal (PEC 241/16) se reúne para preparar a redação que será votada em segundo turno.

5. A Comissão Especial de Combate à Corrupção (PL 4850/16) realiza audiência pública para debater o PL 4850/16, que estabelece dez medidas contra a corrupção.