Clipping: Temer escolhe ex-porta-voz de FHC para o governo

O presidente Michel Temer escolheu o diplomata Alexandre Parola para ocupar a função de porta-voz, informou nesta quarta-feira a assessoria da Presidência da República. Ele foi porta-voz do governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A nomeação de um diplomata para o posto está inserida em um programa de comunicação sob análise no Palácio do Planalto com a finalidade de melhorar a imagem do governo e evitar crises. O governo quer concentrar a divulgação de informações pela Presidência. Parola atuava até então como diretor do departamento econômico do Ministério das Relações Exteriores e assumirá a nova função nos próximos dias. (Valor Econômico)

Banco Central bloqueia R$ 30,8 mi de Palocci

O Banco Central bloqueou R$ 30,8 milhões em contas bancárias do ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci e de sua empresa, a Projeto Consultoria Empresarial e Financeira Ltda. Em três contas pessoais de Palocci, a malha fina do Banco Central encontrou R$ 814.648,45. Na conta da Projeto, R$ 30.064.080,41. O bloqueio ocorreu por ordem do juiz federal Sérgio Moro, no âmbito da Operação Omertà, desdobramento da Lava Jato que coloca Palocci no centro de um esquema de corrupção envolvendo a empreiteira Odebrecht e propinas de R$ 128 milhões – parte desse valor teria abastecido o caixa do PT. Palocci foi preso na segunda-feira, 26. (Estadão)

Doria para de crescer, mas mantém liderança em São Paulo

O candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, João Doria, se isolou na liderança da disputa, aponta pesquisa Ibope divulgada nesta quarta-feira (28). De acordo com o instituto, Doria não cresceu em relação ao levantamento anterior, de 26 de setembro: manteve os 28% das intenções de voto. Celso Russomanno (PRB), por outro lado, que registrava um empate técnico com o tucano dentro da margem de erro, oscilou negativamente, mantendo uma tendência de queda. O deputado federal, que havia caído seis pontos entre as duas últimas pesquisas, oscilou dentro da margem de erro: passou de 24% a 22%. A margem de erro desta pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. (Folha)