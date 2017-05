Murillo de Aragão, cientista político e presidente da Arko Advice, participou do programa GloboNews Política, do canal GloboNews, que foi ao ar nesta quarta-feira (10).

No programa apresentado por Gerson Camarotti, Murillo de Aragão e Antônio Augusto de Queiroz avaliaram o primeiro ano do governo de Michel Temer. Os principais pontos foram a baixa popularidade, a agenda de reformas o legado do governo Temer para o futuro do país e os efeitos dos escândalos da Lava-Jato no dia a dia do Planalto.

Ambos concordaram que por assumir uma agenda pesada de reformas o presidente arca com o ônus de não ter uma imagem positiva perante a opinião pública. No entanto, a solidez de sua base parlamentar permite que ele seja, em suas palavras, “um presidente reformista” e que esteja alcançando avanços consideráveis nas reformas estruturais de que o país necessita.

Os efeitos das reformas e projetos aprovados serão sentidos pela população no futuro, mas o mercado já tem respondido e a economia tem dado sinais leves de melhora.

Até o fim de seu mandato, Temer precisa concluir a aprovação das reformas Trabalhista e da Previdência que já estão em estágio avançado de tramitação.

O programa está disponível para assinantes da NET.