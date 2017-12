Temer reúne-se com líderes da base aliada

1. O presidente Michel Temer se reúne, às 8h, com líderes da base aliada. Às 15h participa da assinatura do decreto de criação da Rede Brasil Mulher. Às 15h30 tem encontro com Paulo Skaf, presidente da Fiesp. Às 16h, terá reunião com Torquato Jardim, ministro da Justiça e Segurança Pública e Fernando Segovia, diretor-geral da Polícia Federal. Michel Temer se reúne, à noite, com presidentes de partidos e líderes da base aliada para fazer um balanço sobre as perspectivas de votação da Reforma da Previdência.

Veja outros destaques da agenda do dia:

2. A Câmara pode votar o Projeto de Lei nº 9.206/17, que incorpora o texto da Medida Provisória nº 793/17, sobre o parcelamento de dívidas do setor rural relacionadas à contribuição social para a Previdência.

3. Sessão do Congresso Nacional para analisar vetos presidenciais.

5. Membros da Executiva do PSDB reúnem as bancadas do partido na Câmara e no Senado para decidir se fecham questão a favor da Reforma da Previdência.

6. Prevista instalação da Comissão Mista destinada a analisar a MP nº 806/17, sobre tributação de fundos de investimentos.

7. A Comissão de Trabalho da Câmara ouve o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, para esclarecer a edição da portaria 1.129 que altera os conceitos que definem o trabalho escravo no Brasil.

8. A CPMI da JBS se reúne para votar diversos requerimentos, entre eles o que pede o convite ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para depor na comissão.

9. O Tribunal de Contas da União apresenta o resultado de auditoria para assegurar o limite de despesas estabelecido pelo novo regime fiscal.

10. Comitê de Política Monetária do Banco Central anuncia a taxa básica de juros (Selic).

11. O Supremo Tribunal Federal julga se as Constituições estaduais podem estabelecer para os deputados estaduais as imunidades prisional e processual previstas para os deputados federais e senadores da República.

12. A Serasa divulga Indicador de Atividade do Comércio.

13. O Tesouro Nacional divulga boletim sobre finanças dos municípios.