Temer cede a pressão de PSDB e Imbassahy fica (por enquanto)

Continuando com a reforma ministerial o presidente Michel Temer escolheu o deputado Carlos Marun (PMDB/MS) para a Secretaria de Governo. Para organizar a saída do ministro Antônio Imbassahy (PSDB), Temer conversou com Aécio Neves que falasse com o ministro. E estaria tudo certo para a troca, não fosse uma certa pressão de integrantes do partido tucano pela permanência de Imbassahy e outra igual e contrária, peemedebista, pela troca imediata por Marun. A transição pode ter que esperar a votação da Reforma da Previdência.

Após decidir nomear Carlos Marun para assumir a Secretaria de Governo, Temer recua e Imbassahy fica no cargo: https://t.co/oAcdgqkgar pic.twitter.com/72gVVrZHCd — GloboNews (@GloboNews) November 22, 2017

Comentário do Editor

A reforma ministerial tem consumido a capacidade do presidente Temer como articulador político. Ele não consegue resistir à pressão, mesmo a respeito de um assunto sem grande importância. No início, por exemplo, queria fazer uma ampla reforma para compensar a saída do PSDB, que passa o tempo todo negaceando apoios. Mas voltou atrás, e agora nem uma reforma pinga-pinga consegue levar em frente.

Meurer acusado por Raquel Dodge

Raquel Dodge atribui corrupção e lavagem de dinheiro ao deputado Nelson Meurer na Lava Jato https://t.co/ZODUkgkMNI pic.twitter.com/6xHs8BwgcN — Estadão (@Estadao) November 22, 2017

Reforma da Previdência

Em busca da aprovação à qualquer custo a reforma da Previdência continua em negociação e cada vez mais distante do ideal projetado pelo Planalto. Até o único ponto considerado até agora irredutível por parte de Temer e sua equipe, a idade mínima, já está na mesa de negociação. Temer tem hoje um jantar com parlamentares da base aliada para fechar o texto final.

Deputados negociam redução de idade mínima para aposentadoria https://t.co/sCxFBRHTWe pic.twitter.com/FQRzRR15gO — Estadão (@Estadao) November 22, 2017

Henrique Meirelles, ministro da fazenda e um dos maiores defensores da reforma ampla como um dos pilares do ajuste das contas do governo disse que a nova proposta atinge apenas 60% do plano original:

“Segundo nossos cálculos, isso [a economia fiscal se a nova proposta for aprovada] deve dar ao redor de 60%. Já vinha dizendo que seria substancialmente superior a 50%, pode ser um pouco menos que 60%, um pouco mais que 60%, estamos acertando a sintonia fina”, disse o ministro.

Nova proposta da Previdência trará economia R$ 320 bi menor que a original https://t.co/3dLREgsCxF — Folha de S.Paulo (@folha) November 22, 2017

CCJ aprova fim do foro privilegiado

A CCJ da Câmara, antecipando-se à decisão do STF sobre a matéria pautada para esta semana, aprovou relatório favorável ao fim do Foro Privilegiado. O benefício seria mantido apenas para o presidente da República, vice-presidente, à presidente do Supremo Tribunal Federal e aos presidentes das duas casas legislativas a prerrogativa de foro. Projeto passa ainda por uma comissão especial antes de ir para votação em plenário.

Comissão da Câmara aprova fim do foro privilegiado. https://t.co/fBEH0F6ZKc pic.twitter.com/J2FOmx0kW8 — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) November 22, 2017

Com informações da Folha, O Globo, Globo News e Estadão.