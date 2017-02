Agenda: Temer e Henrique Meirelles participam do Caixa 2017

Michel Temer e ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participam do evento Caixa 2017. Veja os eventos desta quinta-feira (09).

1. Instalação da Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Também será instalada Comissão Especial da Reforma Trabalhista.

2. O Supremo Tribunal Federal julga recurso do ex-deputado Eduardo Cunha pedindo a anulação de sua prisão.

3. Reunião do Comitê Diretivo do Pedefor (Programa de Estímulo à Competitividade da Cadeia Produtiva, ao Desenvolvimento e ao Aprimoramento de Fornecedores do Setor de Petróleo e Gás Natural) discute a flexibilização das regras da política de nacionalização em leilões do setor.

4. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, participa de evento da Caixa Econômica Federal, em Brasília. A pauta do evento ainda não foi divulgada.

5. Reunião do conselho diretor da Agência Nacional de Telecomunicações.