Temer se reúne com ministro do Trabalho

Destaques da agenda do dia

1. O presidente Michel Temer se reúne com Ronaldo Nogueira de Oliveira, ministro do Trabalho, e Ricardo Patah, presidente da União Geral dos Trabalhadores.

2. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, participa, na Suíça, da reunião bimestral de presidentes de bancos centrais promovida pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS). Durante o dia, Ilan Goldfajn terá reunião com o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi.

3. O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, participa, em São Paulo, do 14º Fórum de Economia da FGV/EESP (Escola de Economia de São Paulo).

4. FHC faz palestra em almoço-debate do Grupo de Líderes Empresariais (Lide), em São Paulo, com a participação do governador do estado, Geraldo Alckmin, e do prefeito da capital, João Dória.