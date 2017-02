Agenda: Temer anuncia mudanças no Minha Casa, Minha Vida

O presidente Michel Temer anuncia mudanças no programa Minha Casa, Minha Vida. Entre outros pontos, será anunciada a criação da faixa 4, destinada a famílias com renda mensal de até R$ 9 mil. Veja os eventos desta segunda-feira (6):

1. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, recebe, às 11 horas, o ministro dos Transportes Maurício Quintella. Às 17 horas, está previsto um encontro dele com o secretário da Previdência, Marcelo Caetano, e representantes da Secretaria de Comunicação.

2. Prevista reunião do Comitê Diretivo do Pedefor (Programa de Estímulo à Competitividade da Cadeia Produtiva, ao Desenvolvimento e ao Aprimoramento de Fornecedores do Setor de Petróleo e Gás Natural) para discutir a flexibilização das regras da política de nacionalização em leilões do setor.

3. O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional discute relatórios sobre Propaganda Eleitoral e Publicidade e Propaganda Governamental, alteração no Código Brasileiro de Telecomunicações (PL nº 4.451/2008) e possibilidade de adaptação das outorgas dos serviços de TV por assinatura (TVA).

4. O PT escolhe o novo líder da bancada no Senado.

5. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulga balanço do setor referente a janeiro.