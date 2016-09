Clipping: Temer infla número de refugiados no Brasil

Em discurso na ONU, o presidente Michel Temer afirmou que o Brasil recebeu 95 mil refugiados. No entanto o próprio Comitê Nacional para Refugiados (Conare), um órgão do Ministério da Justiça, informa em seu site que o Brasil tem 8.800 refugiados de 79 países. A diferença se dá pela inclusão de 85 mil haitianos recebidos depois do terremoto de 2010. A convenção internacional sobre o assunto defina como refugiados apenas pessoas que deixam seus países em razão de perseguição racial, religiosa, política ou social. (Estadão)

Cunha acusa Moreira Franco e preocupa Planalto

Em entrevista ao Estado, o ex-deputado Eduardo Cunha afirmou que o programa de concessões do governo Temer “nasce sob suspeição”, com risco de escândalo. Ele acusa diretamente o secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Moreira Franco de estar envolvido em irregularidades no Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS) e na obra do Porto Maravilha – projeto de revitalização da área portuária do Rio. “Na hora em que as investigações avançarem, vai ficar muito difícil a permanência do Moreira no governo”, disse Cunha. Auxiliares de Temer atribuem as denúncias a uma vingança do ex-deputado cassado. (Estadão)

TSE: delatores da Lava-Jato depõem em processo da chapa Dilma-Temer