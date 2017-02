Clipping: Temer oficializa Osmar Serraglio para Justiça

O presidente Michel Temer oficializou na noite desta quinta-feira o nome do deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR) para o Ministério da Justiça. O anúncio foi feito pelo porta-voz da Presidência.

— Serraglio traz sua ampla experiência profissional e política para o trabalho de levar adiante a agenda de atribuições sob sua responsabilidade — disse Temer, através do seu porta-voz, Alexandre Parola. (O Globo)

Suiça investiga se Lobão usou contas para propina

O Ministério Público da Suíça investiga se contas em bancos do país ligadas ao senador Edison Lobão (PMDB-MA) foram usadas para receber propina. Os recursos foram bloqueados preventivamente enquanto o processo transcorre.

Lobão é alvo de inquéritos no Supremo Tribunal Federal (STF) relacionados à Operação Lava Jato. Ele foi citado em delações premiadas como um dos beneficiários do esquema de desvio de dinheiro na Petrobrás ao lado de outros nomes do PMDB. Em outro inquérito, é investigado por irregularidades nas obras das usinas de Angra 3 e Belo Monte. Na época, ele ocupava o cargo de ministro de Minas e Energia, durante o governo de Dilma Rousseff. A defesa do senador, que atualmente preside a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, nega as irregularidades. (Estadão)

Para Serra, Senado é chance de retomar projeto político

Esmaecido politicamente, o ex-ministro José Serra afirmou a aliados que o retorno ao Senado poderia permitir sua volta à cena política. Para colaboradores de Serra, a saída do Ministério das Relações Exteriores, anunciada na noite desta quarta (22), é o único caminho de que o tucano dispõe para reativar seus projetos eleitorais a partir de São Paulo.

Em conversas ocorridas antes de seu desligamento do Ministério, Serra queixou-se de “tédio”. Também reclamou de seu isolamento político —produto de uma agenda consumida por assuntos internacionais— e da dificuldade de manter atividades no Estado de São Paulo. (Folha)