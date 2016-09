O presidente Michel Temer anuncia pacote de concessões para a iniciativa privada com 25 projetos. Veja os principais eventos desta terça (13):

1. Câmara pode votar projeto de lei que desobriga a Petrobras a participar com 30% dos leilões do pré-sal. Se aprovado, projeto segue para sanção.

2. Juristas apresentam no Senado pedido de impeachment contra o ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, por conduta partidária no exercício do cargo.

4. O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, participa de audiência pública (14h) na Comissão Mista de Orçamento sobre a proposta orçamentária de 2017.

5. A Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional do Senado pode votar projeto de lei que trata da exploração de jogos de azar no país e de proposta sobre a mudança no papel das agências reguladoras.

6. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado sabatina dois indicados a vagas reservadas ao Senado para o Conselho Nacional de Justiça. São eles: Henrique de Almeida Ávila e Octavio Orzari.

7. O Comando Nacional dos Bancários, em greve desde a semana passada, se reúne com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) para tentar um acordo.

8. O IBGE divulga o resultado do varejo em julho.

9. O ex-sócio da OAS Léo Pinheiro presta depoimento ao Juiz Sérgio Moro.