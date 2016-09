Agenda Política Brasileira: Temer participa de reunião da CAMEX

O presidente Michel Temer participa da 111ª reunião do Conselho da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX). Veja outros eventos importantes desta quarta (28):

1. O STF julga obrigatoriedade, ou não, de o Estado garantir fornecimento de medicamento não registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

2. O TCU analisa a responsabilidade do ex-secretário do Tesouro Nacional Arno Augustin, do ex-presidente do Banco Central Alexandre Tombini e do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega nas pedaladas fiscais de 2015.

4. O Secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, participa de debate sobre o ajuste fiscal, em São Paulo.

5. A Confederação Nacional do Comércio (CNC) divulga Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor de setembro.

6. A Abimaq divulga o desempenho do setor de bens de capital mecânicos referente a agosto e ao segundo quadrimestre de 2016.