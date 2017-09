Temer se reúne com presidente da China

Destaques da agenda do dia:

1. O presidente Michel Temer se reúne com o Presidente da República Popular da China; com o Primeiro-Ministro; e com o presidente do conselho consultivo do Povo.

2. Presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, reúne-se por videoconferência com o presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Marcelo Barbosa

3. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços divulga o resultado da balança comercial em agosto.

4. IBGE divulga resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do 2º trimestre