Temer se reúne com presidente da GM no Mercosul

Destaques da agenda do dia

1. O presidente Michel Temer se reúne com Carlos Zarlega, presidente da GM no Mercosul.

2. A Receita Federal divulga os dados da arrecadação de tributos federais e contribuições previdenciárias do mês de julho.

3. Diretor de Regulação do Banco Central, Otavio Ribeiro Damaso, profere palestra no seminário “Como retomar o crédito no Brasil?”, promovido pelo Insper e Oliver Wyman em São Paulo.

4. Diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevêdo, reúne-se com mais de cem empresários na sede da CNI, em Brasília.

5. FGV divulga Sondagem do Comércio de Agosto.

6. FGV divulga Sondagem do Consumidor de Agosto.