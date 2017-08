Temer recebe presidente do Paraguai

Destaques da agenda do dia

1. O presidente Michel Temer recebe para visita de Estado o presidente do Paraguai, Horacio Cartes, com o objetivo de debater a agenda econômica comum aos dois países.

2. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, participam de fórum que debate a reforma que pode mudar o sistema eleitoral. O evento será realizado pelo jornal O Estado de S. Paulo e pelo Centro de Liderança Pública.

3. O ex-presidente Lula visita Sergipe, nesta segunda e terça-feira, na sua caravana pelo Nordeste.

4. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, reúne-se com a ministra Grace Mendonça, da Advocacia-Geral da União, para tratar das perdas de poupadores com os planos econômicos das décadas de 1980 e 1990. À tarde, Goldfajn tem reunião com Alexandre Barreto de Souza, presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).