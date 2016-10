O presidente Michel Temer lança Programa Criança Feliz. Veja os principais eventos desta quarta (5) na Política Brasileira.

1. Reunião da Executiva Nacional do PT, em Brasília, para discutir o futuro do partido e a estratégia para o segundo turno.

2. Líderes da Câmara e do Senado se reúnem para tratar da reforma política.

4. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado realiza audiência pública para discutir o projeto de renegociação da dívida dos Estados com a União.

5. TCU vota as contas de gestão do ano de 2015 da ex-presidente Dilma Rousseff.

6. O STF retoma julgamento sobre a execução de pena a partir de uma decisão judicial de 2ª instância. Até agora, apenas o relator, Marco Aurélio Mello, pronunciou o seu voto. Para ele, não é constitucional aplicar uma pena antes de o processo tramitar em julgado.

7. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, reúne-se com investidores liderados pelo Goldman Sachs, em Nova York. À tarde, tem reunião com investidores promovida pela Americas Council e, depois, com investidores liderados pelo Observatory Group.