Michel Temer tem café da manhã com jornalistas, às 9h, quando fará um balanço do seu governo. Às 11h, participa de cerimônia de assinatura de MP com Medidas do Programa de Manutenção e Geração de Empregos. Veja os principais eventos desta quinta-feira (22):

1. Último dia de atividade no Congresso, de acordo com a Emenda Constitucional nº 50.

2. O Banco Central divulga o Relatório Trimestral de Inflação referente ao quarto trimestre.