Para a agenda do PSDB as eleições presidenciais de 2018 passam pela recondução de Aécio Neves ao comando do partido. Alckmin diz estar sofrendo um golpe, uma “expulsão branca”. Serra e FHC foram favoráveis a continuidade de Aécio na presidência da legenda, um indício de que a corrida 2018 já começou

