Temer repete o roteiro de Dilma

O presidente Michel Temer (PMDB) está gastando mais do que dispõe nos cofres públicos e condescendendo com políticos encrencados com a ética. Muito parecido com a antecessora, Dilma Rousseff (PT).

Como a petista esteve à frente de um governo desastroso, não é modelo para ninguém. Ao contrário. Poderia ser regra para os novos governantes: agir sempre de maneira diversa ao da mandatária deposta.

Cálculo do jornalista Ribamar Oliveira, do Valor Econômico publicado na quinta, 24, concluiu que o governo Temer está praticando política fiscal expansionista. Em linguagem de gente comum, aumentando os gastos.

Temer repete sempre que não busca popularidade. O objetivo de seu mandato-tampão seria arrumar as contas públicas e pacificar o País. Nesta toada, ambos os compromissos estão ameaçados.

Ao persistir em gastar mais do que arrecada – inchando salários de servidores, aumentando despesas discricionárias e enchendo as burras de governadores perdulários -, o presidente repete a receita da antecessora. Gasta o que não tem.

Enquanto isto, no campo da ética, o que se vê é a repetição de parâmetros frouxos. Como Dilma, Temer cercou-se de sujeitos crivados de suspeitas.

Claro, a realidade da política brasileira empurra o governante para companhias com reputação duvidosa. O governo em curso, porém, exacerba esta premissa. Defrontado com suspeitas graves, como a patrocinada pelo ministro Geddel Vieira Lima (PMDB), tergiversou.

Pior. Patrocina tentativas que confrontam a opinião pública, como a revelada pelo jornalista Raymundo Costa, do Valor, na sexta, 25.

De acordo com a apuração, aliado a um punhado de empresários Temer estaria disposto a chancelar a anistia gestada no Congresso Nacional para crimes praticados por parlamentares. Em troca da consolidação do apoio parlamentar ao seu governo, cederia na ética.

Diante das gravações do ex-ministro Marcelo Calero, que o alcançaram, o presidente recuou ao anunciar que vetaria qualquer anistia a crimes perpetrados por parlamentares. Agiu diante da iminência da represália vinda das ruas.

A paciência cidadã está se esgotando

Descolada dos sentimentos de cidadãos cada vez mais impacientes, a Câmara dos Deputados foi em frente e aprovou na madrugada desta quarta, 30, um texto deformando o projeto que previa medidas de combate à corrupção. Uma tentativa de retaliar a Operação Lava-Jato.

Como nosso sistema é bicameral, resta a votação do Senado, que poderá preservar ou rejeitar as mudanças dos deputados. Provavelmente ano que vem. Desde já, porém, fica a pergunta: como Temer reagirá se o projeto chegar desfigurado às suas mãos?

Afinal, as ruas continuam inquietas. Domingo, 4, é a vez do grupo que apoiou o impeachment manifestar o que pensa. Ou seja, o Palácio do Planalto pode apanhar dos dois lados – dos “Fora, Dilma” e dos “Fora, Temer”.

Político veterano, Temer mantém amarras com o passado e com quem já passou. Faz política à moda antiga. Expressão que geralmente insinua bons tempos, política à moda antiga é tudo o que o eleitor não quer.