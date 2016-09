Agenda Política Brasileira: Temer retorna ao Brasil

O presidente Michel Temer retorna nesta terça (6) ao Brasil após viagem à China. Veja outros eventos importantes do dia na Política Brasileira:

1. Governo e representantes do Movimento Sem Terra (MST) se reúnem para iniciar uma “agenda de trabalho”. A reunião no Palácio do Planalto foi convocada após a ocupação da entrada do Ministério do Planejamento por representantes do MST.

2. O Banco Central divulga a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), quando o colegiado decidiu manter em 14,25% ao ano a taxa básica de juros

4. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, se reúne com o diretor do Banco Mundial para o Brasil, Martin Raiser, em Brasília.

5. O Diretor de Administração do Banco Central, Luiz Edson Feltrim, e o diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania, Isaac Sidney, reúnem-se pela manhã com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha.

6. Anfavea divulga desempenho da indústria automobilística de agosto

7. IBGE divulga safra agrícola de agosto