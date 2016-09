Agenda Política Brasileira: Temer reúne base aliada

Michel Temer reúne líderes da base aliada da Câmara, do Senado e ministros para a primeira reunião de trabalho do novo governo. Veja os principais eventos para esta terça-feira (27):

1. O presidente Michel Temer participa de cerimônia, no Palácio do Planalto, para sancionar a MP nº 733/2016, que autoriza a liquidação e a renegociação de dívidas de crédito rural de agricultores das regiões Norte e Nordeste e também de estados do Centro-Oeste.

2. O presidente Michel Temer tem encontro, às 15h30, com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Jacob J. Lew. O presidente também recebe executivos da Shell.

4. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal julga denúncia contra a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), acusada de receber R$ 1 milhão do esquema de propinas instalado na Petrobras para sua campanha em 2010.

5. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, realiza entrevista coletiva sobre os resultados da viagem à Ásia.

6. Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) divulga dados do setor referentes a agosto.