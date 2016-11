Agenda Política Brasileira: Temer reúne CDES

Escândalo envolvendo Geddel Lima esquenta ainda mais os ânimos em Brasília. Temer vai aguardar a evolução dos fatos mas o cargo do ministro está por um fio. Na Lava Jato, Sérgio Moro ouve testemunhas de acusação no caso do Triplex do Guarujá, supostamente de Lula.

