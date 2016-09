Agenda Política Brasileira: Temer se reúne com empresários

Michel Temer deve se reunir com empresários e com o economista e ex-ministro Delfim Netto, em São Paulo. Os principais eventos desta sexta (16) são:

1. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, tem reunião com grupo de investidores liderados pela Platina Investimentos, no Rio de Janeiro. À tarde, participa de reunião com Armínio Fraga, sócio da Gávea Investimentos.

2. IBGE divulga Pesquisa Mensal de Serviços de julho.

4. CNI faz workshop sobre “Negociação Coletiva: o que é e por que valorizá-la”.

5. Fiesp lança estudo feito pelo Observatório de Mercados Ilícitos (OMI), iniciativa do Departamento de Segurança (Deseg) da entidade.